民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，其中台灣大學國發所的碩士論文，關鍵人物余正煌今發表聲明，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」，狠狠打臉林智堅，也重重打臉宣稱「林只是較晚畢業、論文較具原創性」的時任指導教授、現任國安局長陳明通。對此，民進黨前立委郭正亮27日更預言，民進黨須趕快做出林智堅是否選桃園市長的決定，否則拖超過兩週「真的會完蛋」，引發討論。

余正煌今發表的聲明指出，本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。

郭正亮在中天新聞節目《大新聞大爆卦》中提到，「余正煌這樣也是幫了民進黨，這個是他們沒有料的事」，郭正亮更大讚「余正煌做的簡單俐落，我不會接受採訪，也不要再抹黑我，漂亮」，郭正亮也說，這是民進黨盤算的最大意料之外，沒想到余正煌會有聲明稿，本來民進黨想搞成「一切都是各說各話，藍綠對決」的局面，郭正亮也佩服余正煌道德、勇氣可嘉，要挺住真的不容易。最後郭正亮也認為「民進黨快則一禮拜，不然就兩週之內就要做出決定，看是要林智堅繼續選還是換人，這種事情拖超過兩個禮拜，那真的會完蛋」。