天使隊2連敗之後在31日反撲遊騎兵，在大谷翔平3分全壘打帶領之下以9比7扳回一城，雙方的系列賽4連戰還剩最後一場。身陷交易傳聞的大谷翔平4打數1安打，本季第22轟出爐。遊騎兵游擊手西曼（Marcus Semien）也轟出3分炮，捕手維洛瑞亞（Meibrys Viloria）轟出2分炮，天使藉著8局下灌進5分才逆轉獲勝。

大谷擔任開路先鋒，首局打成飛球，第3局再度上陣，這時有兩位跑者在壘，遊騎兵投手奧托（Glenn Otto）連續兩球攻擊內角低處，第2顆投得不太理想，被大谷撈起來轟到中外野牆外，天使以3比2反超。遊騎兵西曼隨即在4局上回敬一發3分彈搶回領先，前6局打完仍以7比4領先天使。

8局下天使大反攻，佛萊徹（David Fletcher）先以二壘打掃回兩分，追到只剩1分差距而且又輪回大谷翔平。遊騎兵左投馬丁（Brett Martin）不敢硬拚而選擇直接保送，這是大谷本季獲得的第10個敬遠四壞，也是大聯盟最多。但是避開大谷也沒用，馬丁自己居然暴投被跑回追平分，接著被瑞吉福（Luis Rengifo）的二壘打補上致命一擊。

遊騎兵季外砸大錢組成「最強二游」，席格（Corey Seager）10年3.25億美元、西曼7年1.75億美元，結果戰績45勝55負只和天使半斤八兩。席格在系列賽首戰對投手大谷敲了3安，但自己也被界外球打傷腿而暫時休兵。