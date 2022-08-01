工藤靜香首張重新翻唱個人歌曲專輯《感受》台壓版已上市。（Welcome Music提供）

日本女星工藤靜香以個人名義出道35周年，呼應歌迷們的願望，推出首張重新翻唱個人歌曲專輯《感受》，當初沒想到自己能走過這35年的她，透露當年確定要從團體單飛時相當沒自信，覺得應該沒有人想看她。

以女團「小貓俱樂部」為起點，工藤靜香在1987年8月31日以〈禁忌的心電感應〉一曲單飛，轉眼間就過了35年，她表示當時根本沒想過能走這麼久，且在團體的時候相當沒自信，甚至覺得自己並不是那個被需要的人，加上又是團體最後1個單飛出道的，壓力也相當沈重，而回憶起當時與「小貓俱樂部」的分支團體「挽髮髻隊」，工藤靜香想起當時「在團體的時候要綁頭髮，個人活動又要拆掉。」

這張自我翻唱專輯全是為了呼應歌迷們「想聽現在的她重新詮釋這些歌曲」的願望，除了在Fan Club舉辦票選，還收錄日本音樂天后中島美雪所量身打造的新歌〈來自島嶼〉，工藤靜香強調：「歌詞是一樣的沒錯，但編曲不同加上隨著年齡增長，演唱的方式也會有所不同」至於印象最深的歌曲是哪首？她表示應該還是出道曲〈禁忌的心電感應〉，除了是當年的個人首張單曲，參加現場節目因為太緊張而唱的不好，當時的悔恨至今依舊難忘。

身為兩個女兒的母親，工藤靜香表示雖然有時會吵架，但兩位女兒比她的命還重要，被問到女兒們小時候是否看過媽媽演出的畫面，笑說：「她們小時候知道我的工作是什麼，但直到5年前才發現媽媽以前有這樣的演出、媽媽拿過排行榜第一等。」

雖然不知道能否還有40甚至50周年，工藤靜香今後的目標是「維持健康」，她表示自己對於身體所發出的求救訊號相當遲鈍，屬於那種「倒下去才知道自己生病了」類型，透露自己每天最少要有5分鐘的放鬆舒緩時間，喝杯熱飲、吃個甜食都好，這樣才有繼續向前的動力。