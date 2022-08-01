藝人伊能靜近期飛往美國工作，許久沒有出國的她把握機會旅遊，同時大方釋出出遊照，不過有微博網友po參加出席華人富豪Andy在美國舉辦的生日宴會，傳這場生日派對耗費80萬美元（約2400萬元台幣），其中驚現伊能靜和派對富豪合照，富豪身份也被起底，疑似是曾用虛擬幣詐騙的通緝犯，引起網友熱議。

有網友在小紅書發布自己在美國的洛杉磯參加一場富豪舉辦的派對，在蒙太奇拉古納海灘酒店（Montage Beach）舉辦35歲的生日派對，據出席網友稱這位Andy哥生日宴會極其豪華，整場活動策畫耗費80萬美元（約2400萬元台幣），晚宴餐費花了14萬美元（420萬元台幣），作風相當高調。

藝人伊能靜不但現身生日宴會，還流出與Andy的合照，有網友拍到伊能靜當天拿著麥克風讓大家祝福Andy，兩人互動似乎認識許久，有網友查出這位Andy疑似是逃犯，本名夏竹林，曾涉嫌用虛擬貨幣詐騙3.8億人民幣，之後傳隱匿海外被大陸通緝。

網友發現派對的主辦人疑似因詐騙被通緝。（圖／微博）

事件流傳到網路上後，Andy也在朋友圈做出回應，他表示從商10年，自己捐款500萬，納稅6000多萬，提供1千多人就業，公益方面為家鄉修路、安裝路燈、資助癌症患者、學生等，更曬出千萬豪宅圖片，直言：「酸死你們，這輩子我不用工作了，躺平收租就可以了，朋友圈從不發這些，今天就氣死你們」不過被網友發現他的說法從來沒有正面回應自己收入的來源和是否因詐騙被通緝，連帶參加派對的伊能靜也被批評：「一直神煩伊能靜，各種作死各種洗白，只能證明網友真的記性不好」、「伊能靜不會覺得自己能渾水摸魚就這麼蒙混過關吧？」、「去的人應該都知道他是通緝犯吧？」、「被通緝了還嘴硬呢，敢回來嗎」、「好傢伙，員警抓不到的犯人伊能靜能一起喝酒」