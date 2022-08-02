俄羅斯女星安妮是烏克蘭與俄羅斯混血，她18歲曾到日本讀書，曾擔任NHK電視台外景主播，2014年來台灣留學後選擇定居台灣，在台灣發展演藝事業，精緻的外表和火辣身材受到許多粉絲喜愛，日前她在社群平台釋出一組泳裝照，超辣造型吸引無數人按讚。

安妮於8月1日發文，她用英語寫下：「夏天的最後一個月從今天開始，到目前為止，你的夏天過得怎麼樣？不要浪費一天，盡情享受吧」，從照片中可以看到天色正在變暗，遠方的深藍色晚霞美得像油畫，安妮穿著反光布料的湖水綠泳裝，展現凹凸有致的身材，泳裝包裹美胸兩側，中間的南半球曝光在鏡頭下，平坦的小腹和修長美腿宛如名模身材，安妮加碼PO出一組白天的照片，背影照渾圓蜜桃臀入鏡，加上她精緻的臉蛋，讓許多人大吃眼睛冰淇淋。

粉絲紛紛湧入表示：「身材很美很好看！」、「白天的照片好像更好看，怎麼能這麼美」、「這泳衣好猛」、「曲線真好」、「妳穿這個泳裝好看」，連辣模拐拐都留言：「真正的女神」

安妮日前從俄羅斯回到台灣，她在限時動態分享自己一回到台灣就去找美甲師，表示回台灣後要好好調整身體機能，曬出多段在保養中心的照片，不遺餘力的保持美貌；而她這段時間也發出許多在俄羅斯留下的旅遊影像，其中一張安妮和俄羅斯街景合照，露出自己的小蠻腰，川字線條讓網友嘆為觀止。