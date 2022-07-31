今年32歲的黎巴嫩台灣混血女星瑞瑪席丹過去主持旅遊節目，之後踏入戲劇圈主演電影《強尼·凱克》獲得金馬獎最佳新演員的肯定，先前遠赴大陸拍戲，卻因為劇組造型師不熟悉瑞瑪席丹髮況，在沒有任何頭皮隔離保護措施下，竟給她來回漂髮、染髮共計9次，造成瑞瑪席丹髮質幾近全毀，一度還疑似陷入「禿頭」危機；近日她趁著閒暇空檔與好友外出游泳，泳裝照美暈眾人。

瑞瑪席丹近日和朋友一同到游泳池消暑，她開心寫下：「Pool day，是游泳池不是海」，照片中她穿著一身簡單的黑色比基尼，小麥色的皮膚和緊實身材非常好看，瑞瑪席丹大方曬出傲人身材，轉身坐在泳池的照片露出大片蜜桃臀，多種上帝視角讓粉絲看到超嗨，不過有網友注意到瑞瑪席丹的屁股有色差，看起來平常大多沒有曬完全，所以才會和其他皮膚的顏色不一樣。

粉絲紛紛留言：「泳裝好看」、「是漂亮也是性感」、「好陽光好美」、「真的好美，連女生都會喜歡的程度」，有細心的粉絲注意到「右邊身體很多疤痕」，對此瑞瑪席丹親自回應：「不是只有右邊，是全身」；事實上，瑞瑪席丹曾自揭傷疤，提起18歲時在美國佛羅里達州，她坐在當時男友的機車後座，兩人不幸發生車禍，失控撞上前方的汽車，導致後座的她直接飛出去，整個人在柏油路上打滾，全身上下2、3度灼傷，而她的男友因事故當場喪命。