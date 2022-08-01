隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國開始慢慢解禁，許多人也紛紛出國享受久違的國外風光，其中也包含「真人蛇姬」林采緹。擁有天使臉孔、魔鬼身材的她，今（1）日稍早於社群平台曬出在機場的照片，火辣的穿搭再度令網友看了臉紅心跳。

林采緹今日一早在個人IG上PO文表示「睽違三年終於要飛了，內心實在無比雀躍，猜猜我要去哪個海島渡（度）假」並曬出一系列照片。照片裡，只見她穿著一件小香風藍色背心，裡面只穿著一件低胸BRATOP與寬鬆的休閒長褲，整體造型看起來舒適又不失性感，而她飽滿的性感半球與腹肌曲線也因此一覽無遺，網友看到後紛紛留言「好羨慕，期待美美的照片，玩得開心」、「好美」、「漂亮」、「穿這樣在機場會暴動耶」、「美到翻過去」、「穿這樣超辣」、「穿這麼辣應該是關島吧」、「你最火辣」、「好期待看到照片」、「海島？！耶，又有美照可以看了」、「辣妹一路平安」。

事實上，十分重視身材的林采緹，近期經常在社群媒體上分享自己穿著火辣運動內衣爬山、健身以及旅遊的照片，大方展現波濤洶湧的好身材；而在不久前她甚至在節目中，換上超性感的豹紋比基尼，展現前凸後翹的身材曲線，絲毫看不出已生過小孩，因此不少網友紛紛敲碗，期待看到她曬出度假時的泳裝辣照。