25歲大陸女星虞書欣，擁有甜美顏值及姣好身材，過去在女團選秀節目《青春有你》第二季中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之一。她也跨足影視界，出演《下一站是幸福》的蔡敏敏、《月光變奏曲》當中的女主角初禮，可愛又搞笑的螢幕表現令人印象深刻。近日她曬出一組照片，好身材引起粉絲熱議。

女星虞書欣一頭黑長髮中取一部份挑染成白色，脖子上掛著粗鐵項鍊，上半身只穿著白色的運動型Bra，俯拍視角露出深邃事業線，雪白北半球呼之欲出，渾圓曲線讓人看得血脈賁張，她坐在階梯上閉眼露出甜笑，畫面讓許多粉絲暴動留言：「這組老婆好好看」、「我的眼睛該看那裡」、「甜甜辣辣的老婆」。

虞書欣穿著火辣運動裝。（圖／虞書欣微博）

虞書欣近期和男星王鶴棣共同拍攝仙俠電視劇《蒼蘭訣》，兩人都擁有高顏值，合作令許多觀眾期待，時尚媒體《NeufMode九號摩登》邀請兩人拍攝《蒼蘭訣》主題封面；虞書欣換上一身碎花款式的黑裙，豐滿上圍清晰可見，渾圓弧度讓人臉紅心跳。另一組照片中虞書欣換上粉色抓皺蝴蝶裙，戴上多層珍珠項鍊，氣質甜美又浪漫，抓皺設計更凸顯她的纖細腰身，傲人美胸曲線畢露，在封面照片中虞書欣與王鶴棣對視，氣氛曖昧，讓許多網友大誇很有CP感，不過虞書欣的肩膀剛好頂在王鶴棣的胸膛，導致需要稍微縮著身體，意外讓虞書欣的事業線明顯曝光。

虞書欣（左）與王鶴棣（右）俊男美女的組合十分養眼。（圖／NeufMode九號摩登微博）

許多粉絲紛紛留言：「哇哇哇好漂亮」、「太會拍了！虞書欣好美哦！」、「她身材也太好了吧」、「又奶又甜又辣，完全是我喜歡的類型」，兩人的互動相當自然，俊男美女的組合引起不少觀眾興趣，紛紛表示期待《蒼蘭訣》播出。