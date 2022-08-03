富邦悍將選手林哲瑄日前因新竹棒球場缺失而身受重傷，提前結束本賽季，沒想到台灣運動文化協會常務理事許賢文上月31日在臉書發文，力挺新竹市前市長林智堅，反酸受傷的富邦悍將球員林哲瑄應該改行當演員。對此民進黨前立委郭正亮指出，許賢文的發文就是典型的1450戰略，側翼透過丟出不同方向議題測試輿論風向，「看大家的反應怎麼樣」。

郭正亮昨（2日）針對許賢文的說法在政論節目《少康戰情室》表示，這就是典型的「1450戰略」、他們常這樣搞。他指出，綠營側翼時常丟一個議題看大家的反應，而許賢文嘲諷林哲瑄的策略「完全就是狗X」，這樣搞林哲瑄大家都會反彈。

主持人趙少康問道「為什麼他們（側翼）要那樣搞？目的何在？」郭正亮直言，他們常常這樣試各種方向，「如果問徐巧芯就知道」。他指出，在進行網路作戰時，側翼會為測試輿論風向，而「各種可能性都丟出來，看大家的反應怎麼樣？這個很多的」。

郭正亮提到，許賢文「常常說代表球迷要去向官員陳情，甚至還見過前總統馬英九」，同台的前立委沈富雄則指出，「球迷不會講這種話，這是相當的『非球迷』！」郭正亮也直言「那當然是啊，我就是那個意思！」