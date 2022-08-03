健美網紅林少榆（機機），擁有甜美臉蛋與令人稱羨的精實身材，加上師大電機系的高學歷，被網友封為「理工女神」，instagram多達61萬粉絲追蹤，不吝展現健美身材的她，近日曬出穿著綁帶式比基尼大露背肌的照片，立刻掀起網友熱議。

林少榆稍早曬出照片，只見她穿著橘色綁帶式比基尼，側著臉背對著鏡頭入鏡，大秀苦練多時的手臂肌肉及驚人背肌，精實模樣讓所有人瞠目結舌，就連她自己都笑稱：「充血好浮誇哦，這下真的挪吒了」，除此之外，渾圓的蜜桃翹臀也搶盡所有目光，短短幾小時就 吸引近萬人按讚。

眼見她驚人的結實身材，網友紛紛留言：「我大機姐威武」、「有人可以守護世界了」、「拿風火輪了啦」、「好壯但又漂亮耶」、「這一拳會被打趴」、「目光都放在臀部了」、「如果被姐姐打一拳，會不會當場去世」、「大機抱起來，徹底暈掉了」、「這手臂跟男人有的比呢」、「真美，認真的女人最美」、「這個厲害，很棒的肌肉線，這我可打不贏」、「這個厲害，很棒的肌肉線」。

林少榆經常透過社群媒體與網友互動，日前PO出一段更衣的性感影片，原本穿著紅色深V背心搭配性感真理褲，還擺出各種撩人姿勢，讓人看得臉紅心跳，不過下一秒便將紅遍網路的「肌肉裝」套在身上，接著裝上印有「今天練嘴」字樣的男版背心，展現滿身肌肉線條，與擁有甜美臉蛋的她形成強烈對比，笑翻一票網友。