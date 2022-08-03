美國國會議員曾提議邀請我國總統蔡英文到國會演說，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天在媒體互動會被問到今年可否邀請蔡總統時表示，參眾兩院尚未就此舉辦過聯席會議，而疫情也是阻礙之一。

裴洛西說，疫情的關係使得美台實體互動機會減少，但雙邊仍持續努力增進國會以及各部門間的對話，也支持共享的民主價值。她強調，透過來訪可以傳遞明確訊息，也就是參眾兩院的民主黨人和共和黨人均致力於台灣的安全，讓台灣更能自我防衛，這也攸關台美共同的民主和自由價值觀。「此行最重要是要向台灣的成功致敬，並為台灣的安全而共同努力。」

針對中國圍繞台灣周邊的軍事演練活動，裴洛西表示，先前也有非常多美國議員與重要官員訪台，不清楚中國為什麼這次升高抗議，是因爲眾議院議長的身分，還是其它的原因？「那些男人來訪的時候，中國並沒有什麼意見。」

裴洛西說，面對專制與民主之爭，我們不能退縮，自由和民主，如果缺少了安全，也將無法同時擁有。我們希望安全與自由，我們並不會退縮。

裴洛西也提到拜登政府推動的「印太經濟架構」（IPEF）雖然未納入台灣，但美台透過涵蓋經濟、安全以及貿易協議等內容，也能建立不一樣的組合關係。