今天在大聯盟場上道奇以9：5擊退巨人，正式達到70勝，是繼洋基之後第二隊，更拿下一波3連勝，狀況火熱，此戰他們派出泰勒安德森(Tyler Anderson)先發投球，他投5局失5分含1支全壘打，但打線瘋狂砍下9分，讓他幸運奪下本季第12勝，今天全隊敲出13支安打，貝茲(Mookie Betts)5支3猛打賞還轟出全壘打。

Mookie Betts 24th Homerun of the Season #AlwaysLA pic.twitter.com/eyR2bCVWmt — Homeruns MLB (@homers_mlb) August 3, 2022

本季道奇火力兇猛，打線看來不需要太多補強，今天從2局開始他們就發威，勒克斯(Gavin Lux)、貝林傑(Cody Bellinger)、貝茲、崔伊騰納(Trea Turner)接連製造安打、高飛犧牲打一口氣取得4分。3局勒克斯靠野手選擇再添1分，4局貝茲逮中對方92 mph沉球轟向中外野，這是他本季第24轟，也幫球隊取得6：0領先。

不過4局下安德森大失控，被敲6支安打還送出暴投，巨人捕手巴特(Joey Bart)開轟貢獻其中2分，今天安德森只投5局，安打全在4局時被敲出，此外一共有4次保送，但下場時球隊仍以6：5領先。而直到第8局道奇繼續貢獻長程火力，含勒克斯、貝林傑的三壘安打，還有貝茲、巴恩斯(Austin Barnes)的二壘安打添下3分。

Gavin Lux makes it 1-0 Dodgers pic.twitter.com/Hm8PdVqkiY — Mr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) August 3, 2022

9局道奇派出普萊斯(David Price)關門，他製造1次三振、2次滾地球順利終結比賽，本季他出賽28場有1次救援成功，自責分率是2.86，目前已連6場登板沒有失分，近7場投7局被敲8安打送出5K，自責分率僅1.29，轉任牛棚的他越來越出色。明天球隊將派10勝投手烏瑞亞斯(Julio Urias)先發，對決巨人卡布(Alex Cobb)。