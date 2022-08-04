民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」、「球場門」風暴，成輿論焦點。媒體人韋安日前預告，有一場參選人的「緋聞門」可能提前上場，目的就是來抵銷當前的熱門議題。韋昨日（3）再爆，本以為緋聞只有一個，結果竟然三個地方都「對號入座」查證且藍綠都有，讓他直呼好笑。

韋安7月26日在臉書發文表示，聽說有一場參選人的「緋聞門」可能提前上場，來和目前的熱門議題來做抵消，讓他感嘆：「今年六都候選人，一定要底氣夠強，八字夠重。」

韋安昨日再度發文稱，某候選人的「緋聞」其實沒什麼實質內涵，與女性支持者只是有一般性的互動，沒發生關係，但老婆出來質疑，沒事變有事。

對此，韋安進一步爆料，好笑的是，上次預告有緋聞，本來以為只有一個，結果三個地方都「對號入座」查證，藍綠都有，簡直像在電影院裡面，喊「抓小三（小王）啦」，結果好些人都被驚動得落荒而逃。