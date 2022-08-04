美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在今（4）日開始舉行軍事演習，也從下午1時56分開始至16時止，分數波次，向臺灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。對此，前立委郭正亮今日就表示，「當初在喊『抗中保台』的人怎麼都不見了？」引發討論。

郭正亮今日在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，現在台灣當然就是怕出現「擦槍走火」的狀況，尤其是南部距離高雄只有20公里，郭正亮認為，中國大陸要的就是一種「跨越中線」的模式，然後對台灣全區包圍，中國大陸目前是要看「國際的反應」，郭正亮更指出，美國明明就知道，「包圍台灣的軍演，是裴洛西落地台灣那一刻就公布了」，代表「這不是中國大陸對美國的行動，而是針對台灣」。

郭正亮坦言，美國現在基本上是置之不管，如果這個事情是中美有這樣的默契，那這樣就比較麻煩了，因為中國大陸要凸顯的意義非常明顯，「這裡就是中國大陸的領域，那他要抗議美國還有台灣在裴洛西訪台的這個過程當中，所挑戰一中政策的意涵」，結果美國不回應。郭正亮更直言「我們台灣也是，現在突然看到『抗中保台』不見了」。

郭正亮狂轟，平常嘴巴都在講「抗中保台」、「自由航行」、「堅如磐石」的這些人，到了危機真正出現的時候，全都躲起來了，每個人都不敢做有力的反擊，「簡單講就是說，我們看到真正危機來的時候，平常這些吹牛的表態，通通都不見了」，郭正亮最後也呼籲，兩岸要建設對話，「抗中」不能保台，「和中」才能保台，而郭正亮也感謝「真正危機來，保護我們的是國軍，今天最辛苦的就是國軍，平常吹『抗中保台』的人，就是陷我們國軍於危險之中」。