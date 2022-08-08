1輛BMW轎車日前被目擊停車時僅「停入進車格一半」，在地鎖前面就停下，遭質疑想逃避繳停車費，網友痛批「有錢開名車，沒錢繳停車費」、「這種人很多，令人反感」，但也有網友認為該地鎖很常刮傷底盤較低的轎車，「大家都拒絕刮（撞）底盤啊！檢討車主前，應該先檢討這種設計」，兩派網友正反意見不一。

該網友在臉書「爆料公社二社」發表圖片，1輛白色BMW轎車停在某處停車格，但車身並沒有完全進入車格內，而是在「地鎖」前就停下，疑似是為了省停車費，原PO發文說「真的很聰明，這樣停多久都可以欸」，其他網友對此持兩派意見。

一派網友認為該名BMW車主開的是百萬名車，卻不願繳小小的停車費，「有錢開名車，沒錢繳停車費，很可憐」、「這種人很多，我也遇過，還擋在車道中，令人反感」、「現在開雙B的，不一定是真的有錢人」、「可憐啊！開這種車，連停車費都繳不出來」、「真的很討厭這種，全聯很多這種」。

1輛BMW轎車日前被目擊停車時僅「停進車格一半」，在地鎖前面就停下，遭質疑是想躲避繳停車費，網友痛批「有錢開名車，沒錢繳停車費」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

不過也有一派網友認為該款地鎖可能會破壞底盤較低的車輛，留言稱「你自己被刮一次底盤，就不會Po這種文了」、「大家都拒絕刮（撞）底盤啊！檢討車主前，應該先檢討這種設計」、「我牽新車第2個月，就遇到底盤整個卡住，站了4個小時才處理完畢，以後再看到這種停車格，心裡都有疙瘩」。

也有人緩頰說可能車主已經事先繳停車費了，建議車主若真的怕刮傷底盤又不想被懷疑不繳錢的話，「可以停稍微遠一點再過來購買東西，應該讓給別人，不是每個人都可以體諒這種行為，避嫌就停遠一點吧！」