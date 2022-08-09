洋基賈吉第44轟。（MLB臉書）

「法官」賈吉（Aaron Judge）第44轟出爐，洋基也終於在9日止住5連敗頹勢，以9比4客場打敗水手。以賈吉前面這麼強的產出速度，季末難免會下降，依照大聯盟官網的「全壘打追蹤」，賈吉如果保持速度將可以達到歷史性的65轟。洋基此戰也付出慘重代價，打擊狀況奇佳的卡本特（Matt Carpenter）不幸在首局被自己揮出的擦棒球打傷左腳，檢查後發現是左腳掌骨折。

此戰洋基首局就打下分數，唐納森（Josh Donaldson）一支安打送回兩位跑者，水手漢尼格（Mitch Haniger）隨即回敬陽春炮，洋基唐納森3局也來了一發陽春炮。5局上洋基連續3支二壘打迫使水手先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）退場。

打到第9局洋基領先4分的時候，水手左投波洛基（Ryan Borucki）投得很閃，賈吉最後追打一顆滑球，被他轟到中外野牆外成為本季第44轟。因為本季都打前兩棒，賈吉的全壘打大部分是陽春炮，至今98打點是美聯最多，但是國聯大都會的阿隆索（Pete Alonso）29轟就有95打點。

洋基投手泰隆（Jameson Taillon）一度控球失靈以連續四壞球奉送對手1分，總計7局失3分仍是優質先發，取得第11勝。洋基的傷兵史坦頓（Giancarlo Stanton）、雷佐（Anthony Rizzo）預計本月中可以回歸，無奈又新增一個傷兵卡本特，腳掌骨折通常要休養1個月以上。