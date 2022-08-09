香港90年代的性感女神的大女兒沈月，今年才剛滿20歲，擁有神似媽媽的美麗五官，常常成為時尚雜誌的寵兒，IG更有27.6萬人追蹤，被喻為最美星二代。近日有PTT網友分享沈月Cosplay的美照，立刻吸引大家關注。

知名網路論壇PTT表特版，日前就有網友以「邱淑貞女兒，沈月-九尾狐！」為題，發表幾張沈月特別打扮成《英雄聯盟》阿璃的照片，只見沈月穿著角色的服飾，一件帶有旗袍風格的連衣裙，一雙白皙修長的美腿一覽無遺，還有一張清純又美麗的瓜子臉蛋，平口的設計也讓沈月小露鎖骨與香肩，長髮飄逸的她更顯嫵媚。

沈月扮《英雄聯盟》阿璃，引起網友熱議。(圖/ PTT)

此文一發出立刻被推爆，網友紛紛表達讚美「優質基因跟媽媽好像」、「媽媽不會這樣穿，我選女兒」、「撇除血統論，真的蠻漂亮的」、「年輕又漂亮，完勝」、「不錯啊！感覺還能再進步」、「也是頂級美女之列了，不錯啦」、「我好像中了傾城了」、「天然的長這樣很頂了」。

不過也有人認為，媽媽邱淑貞的比較有韻味，「媽媽年輕時好」、「媽媽天花板太高了真的不能怪女兒」、「媽媽真的漂亮，女兒只是優」、「媽媽的氣質完全在另一層次」、「漂亮但是媽媽還是太正了」。