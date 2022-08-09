系統電子（5309）公布上半年財報，上半年合併營收約15.94億元，年增47.49％，毛利率23.1％，稅後淨利1.59億元，每股盈餘1.03元，年增930％。車市的持續熱絡帶動TPMS（胎壓偵測器）的整體需求，另外受缺電事件影響，儲能系統需求也有顯著提高，帶動公司本業獲利在第二季和上半年雙雙創下歷史新高紀錄。

系統電上半年淡季不淡，表現超出預期，上半年獲利就已經超過去年全年，且營業利益也寫下26年來的歷史新高紀錄。再加上公司日前宣布獲利率更高的IPC產品至年底前也會逐步放量，系統電在三大主力產品推升下，樂觀預估第三季和第四季營運將續創新高紀錄。系統電公告7月合併營收2.86億元，年增51.45％，累計前7個月合併營收18.83億元，年增48.33％。

系統電表示，因為安全存貨布局以及市場差異化加持，讓公司今年能夠寫下亮眼成績，而接下來將進入TPMS、IPC（強固工業電腦）的重點出貨期，在儲能系統部分也將繼續以分散式模塊機搶攻中小型商用、家用市場，因此系統電下半年將有望逐季攀升，整體表現可望再創全新里程碑。