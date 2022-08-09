中華國際兒童體適能推廣協會和崇右影藝科技大學合作，9日於基隆車站南站二樓，成立「兒童體適能推廣協會聯合推廣中心」。立委蔡適應表示，若當選基隆市長，將在親子館、祖孫館納入兒童體適能課程。
中華國際兒童體適能推廣協會理事長江敏男表示，台灣兒童課業壓力重，運動量普遍不足，據本會統計，超過8成兒童運動量遠低國際平均，平日最常以公園玩耍、騎腳踏車、散步等輕度運動為主，運動強度明顯不夠，因此與崇右合作成立推廣中心，希望更多大人重視孩童運動過程，養成良好運動習慣。
崇右科大董事長林金水指出，他從事教育相關工作多年，如何把小孩教好、避免運動傷害，是一件重要的事情；透過老師和教練的指導，搭配現場設備能夠快樂的學習、養成習慣，歡迎家長們帶小朋友來認識兒童體適能。
蔡適應說，基隆過去較缺乏兒童體適能推廣，很高興中華國際兒童體適能推廣協會和崇右影藝科技大學，透過產業和學界力量推廣兒童體適能；未來若能當選基隆市長，將在各行政區親子館、祖孫館納入兒童體適能課程、建置相關設備，讓孩子們身心能均衡發展。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。