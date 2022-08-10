去到展場內，會看見不少展場Show Girl跳舞帶動氣氛，或是拿著廠商產品展示，就在某展場內，有間廠商的Show Girl僅穿著蕾絲內衣褲，露出姣好身材，拿著商品展示，但卻發現，有一群男子竟對著Show Girl屁股底部猛拍攝，誇張的行為也被網友罵爆「是不是餓太久了，好低級的野獸」、「要不要有顯微鏡」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段15秒影片，影片中位於某展場內，有名只穿著蕾絲內衣褲的正妹，手持產品展示，並接受旁人拍照，然而，當拍攝鏡頭一往下時，竟看見多名男子拿著手機，以非常靠近的距離，直攝正妹屁股，甚至，還有男子從正妹右側伸出手機，也要拍攝正妹臀部，突然間的動作，也讓正妹稍有驚嚇到往一旁閃去。

畫面一出，網友紛紛留言表示「掃QR扣膩」、「是不是餓太久了，好低級的野獸」、「感覺這時候美眉來個噴屎他們也會開心用嘴迎接吧」、「超好笑，一群丟臉的人」、「放個水屁應該很嗨」、「看不懂，有什麼好拍」、「我就問那個視角到底可以拍出什麼?」、「他們腸胃科的吧？找痔瘡？」、「要不要有顯微鏡」。