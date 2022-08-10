一名男子天生就少了一顆睪丸，而僅存的那一顆卻又在今年檢查出睪丸癌，未來恐怕要切除睪丸才不會對生命造成威脅，而這樣的結果使他的心理遭受極大的傷痛，也很擔心未來與朋友和女友相處上會喪失自信，因此想詢問看看大家的意見，女生們會很在意男友只有1顆或是沒有睪丸嗎？引起網友熱議。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，他天生就少了一顆睪丸，而剩下的那一顆又很不幸的是顆隱睪，但這個狀況從他嬰兒時期到國小階段，父母或醫師都沒有發現，他自己也完全沒察覺，直到國中體檢才知道。

男網友表示，如果1歲以後有一顆睪丸在腹腔裡，而另一顆健全的在正常位置，醫師通常會建議切除隱睪，因為切除後，對生育能力、性徵的影響不大，且還能大幅降低日後癌變的機率。可惜他發現的時間已遠超過黃金治療期，為保住僅存的睪丸，他必須要開刀將其牽引到正確的位置上。悲慘的是，他今年發現那顆睪丸出現硬塊，經醫師檢查診斷為睪丸癌第二A期，未來恐怕要整顆切除才不會對生命造成威脅。

男網友坦言，一側無睪、另一側隱睪的缺陷一直讓他很沒自信，就連向之前的女友坦承這個隱疾時，也是鼓起很大勇氣才敢開口，所幸前女友不但不會介意，反而會心疼和珍惜他。後來兩人雖然分手，但卻不是因為這個疾病的關係。

男網友指出，若以後經過手術治療，就算能夠保有部分的生育能力，但想到將要面對失去2顆睪丸的事實，他認為比起放射線治療，他心理的傷痛遠大於生理，也很擔心未來在與朋友或是女友相處上會缺乏自信或是顯得不自在，因此想要問看看大家的看法。

貼文吸引上千人討論，不少人紛紛安慰原PO不要想太多，這世界上一定會有愛你的人出現。「你不用想太多啦！現在很多人都不生小孩」、「交往前可以先聊聊未來生孩子的想法，現在很多人將來都沒打算生孩子，根本沒差」、「婚前交代清楚就好，現在很多女生並不想生小孩反而剛好。」