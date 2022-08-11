目前國內疫情穩定，但社區陸續出現Omicron變異株BA.4和BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升。台中市考量沒施打過疫苗的嬰幼兒萬一染疫，重症機率更高，為保護幼童健康，全市30家衛生所於8月13日和20日，連續2個周六開設接種門診，呼籲6個月至11歲幼童，盡速接種新冠肺炎疫苗。

衛生局表示，統計至日上午8時，台中市6個月至4歲幼兒新冠疫苗第一劑已接種2萬1773人，接種率20.2％，全國第一；5至11歲第一劑接種15萬7840人，接種率81.36％，第二劑接種9萬3946人，接種率48.42％，六都第一，但距中央流行疫情指揮中心日前公布邊境鬆綁指標，5歲以下疫苗施打率至少要到50％以上的目標，還必須持續提升。

自新冠肺炎Omicron病毒株入侵後，兒童確診個案數大幅度地提升，為增強幼童抵抗力，衛生局開設「疫苗『寶』健康」接種門診，是針對6個月至11歲幼童提供幼兒Moderna、兒童Moderna及兒童BNT等疫苗接種，活動期間至30家衛生所完成新冠疫苗接種的幼童，即可參加衛生所精心準備的抽抽樂，或獲得驚喜包1份。

有醫師提醒家長，嬰幼兒首次接種疫苗也可能出現副作用，返家後仍須謹慎觀察，若有過敏等反應務必立即就醫。衛生局表示，除了於衛生局官網查詢30家衛生所，全市共計有250家院所可提供幼兒Moderna疫苗，以及268家院所可提供兒童BNT疫苗，請家長踴躍洽詢預約接種，一起守護幼童健康。