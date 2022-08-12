台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，經濟負擔是年輕癌友共同面臨的重要議題。（台灣年輕病友協會提供）

癌症已連續40年居十大死因首位，台灣年輕病友協會調查發現，「經濟負擔」是年輕癌友共同面臨的重要議題，高達9成癌友因為經濟壓力而期盼重回職場，卻可能面臨收入減少的困境；超過4成癌友平均支出遠大於收入，更有6成年輕癌友的存款支撐不到1年的治療費用。

台灣年輕病友協會今舉辦「青年健康論壇」，在台灣癌症基金會、癌症希望基金會和台灣年輕病友協會的見證下，共有21家企業簽署《病友友善職場宣言》，提供更友善和有彈性的職場工作條件，期望推動友善病友職場成為軟性企業社會責任，目前陸續有企業加入簽署行列。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，每一個年輕癌友背後都代表著一個家庭，治療過後如何回歸職場是一大考驗；年輕病友可能因為罹癌而遭資遣或調動職位，多數病友希望完成治療後可以回歸職場，隨著年輕病友人數漸增，希望能夠與企業攜手打造友善的職場環境，提供病友多一點關懷和著想，就會有很大的幫助。

台灣年輕病友協會針對25到55歲年輕癌友進行調查，共蒐集285份問卷，結果顯示，年輕癌友的年收入以「低於50萬」最大宗，平均月薪4萬元，僅勉強打平治療費用和家計開銷，甚至有超過4成癌友的平均支出遠大於收入。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，經濟負擔是年輕癌友共同面臨的重要議題，目前無業的癌友中，近8成因罹癌而失去工作，若需維持治療，更有超過6成癌友的存款支撐不到1年的費用；即使是幸運回到職場的癌友，求職路也並非一帆風順，最大挑戰在於雇主對於罹癌史有疑慮，以及身體狀況受影響。

調查也顯示，8成年輕病友罹癌後月收入減少5000到2萬元。潘怡伶指出，多數癌友的就業困境在於「正職」變「兼職」，曾有一位病友從月薪5萬多的正職變成兼職，改為時薪計算，月收入僅剩不到2萬，因為還需要照顧家庭，經濟負擔大為增加。

副總統賴清德透過影片致詞表示，台灣自1995年開辦全民健保以來，已經大幅改善國人「因病而貧、因貧而病」的窘境，但隨著人口高齡化以及民眾對於新藥、新科技的期待，有限的健保資源已經無法因應癌症、慢性病及罕病的用藥持續增加，如何降低癌症病友醫療費用負擔，並達到病友權益和健保永續的平衡，已成為健保政策檢討的當務之急。

賴清德說，癌症已連續40年居十大死因首位，罹癌人數也持續上升，如何提供癌友更周延的個人化照顧，改善年輕病友的生活品質，透過打造友善職場以保障年輕病友的勞動權益，讓年輕病友能夠有一個「病得起的未來」，應成為政府相關單位未來必須通力合作、共同努力的目標。