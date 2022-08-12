【全程影音】林智堅宣布退選桃園市長 認了「論文寫作瑕疵」道歉：我坦然離開 @中時新聞網 ​

桃園市長參選人林智堅論文門掀起政治風暴，民進黨今日（12）中午針對桃園選情在總統官邸召開臨時選對會，林已確定退選，由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。國民黨台北市前議員羅智強則直呼「終於滾了」，強調林退選不僅大快人心，更是還台灣人公道，並自爆將集結力量繼續為「挺台大」做貢獻。

針對林智堅退選，羅智強今日中午在臉書發文道：「終於要滾了，大快人心！這是台灣公道，難得的一次勝利。」羅表示，林宣布退選是台灣公道的勝利，更是學術倫理的勝利；民進黨為了抄襲論文的林智堅，運用荒腔走板、指鹿為馬的方式攻擊台大，這是執政黨濫權的危險行徑。

羅智強透露，今日與國民黨高雄市長參選人柯志恩、無黨籍雲林縣議員參選人陳芳盈等夥伴，在高雄發起挺台大的公車計畫，桃園和台北也有許多人在洽談該如何為挺台大付出一些力量。

不僅如此，羅智強更重申，此次林智堅的論文和球場風波，監督的力量以及人民的不滿，讓一手遮天的民進黨敵不過人民的聲音，選擇讓林退選，這實屬得來不易的公道與是非勝利。