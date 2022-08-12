台人赴柬埔寨打工遭詐騙事件頻傳，近來有人透露身邊朋友被高薪工作吸引過去，沒想到舌頭竟被割掉，家人雖付30萬贖人但卻沒下落，丁寧也以自身經歷呼籲所有人：「天下沒有白癡會願意付錢讓別人爽爽過的」，強調世界上絕對沒有不勞而獲的事。

丁寧表示看了柬埔寨事件相關新聞後頗有感觸，便想起昔日在演藝圈遇過的危機，她表示剛入行時沒人脈沒經驗，當時接到某製作人電話，對方跟她表示：「我手上有3個大節目，每個節目給妳5分鐘，妳怎麼能不紅」，接著聲稱若夠聰明，就把護照準備好，隨後她掛掉電話便大哭一場，認為若得用「自己」換取機會，這樣子的工作不要也罷，至少能活得理直氣壯。

而用這些方式欺壓誘騙她的製作人，至今沒有人還留在演藝圈，她堅信心不正的人無法做出什麼好節目，畢竟有自我意識的人也不會為他工作，強調「人在做天在看」，但也感謝這些人的惡行，讓她了解必須為所愛的事付出更大努力，接受更大衝擊與考驗，才能證明這件事有多無可取代，此外，也要為自己做的決定負起責任，畢竟貪圖眼前的利，後面要付出的代價恐怕大到無法想像。

丁寧也以自身經歷強調「天下沒有白癡會願意付錢讓別人爽爽過的」，畢竟沒經歷前面的努力，所有的快樂都是假的，更強調做人別只想要不勞而獲，對此釣出許多人留言：「字字句句道盡我們努力的過程，天下真的沒有不勞而獲的事」、「人生沒有一步路是白走的」、「腳踏實地一步一腳，才對的起自己不負此生」。