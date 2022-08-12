正妹醫師「綠肥兒」畢業於陽明大學醫學系，擁有甜美臉蛋外及火辣身材，多次登上表特板掀起熱議，常在社群網站分享日常的她，近日曬出參觀計程車博物館的照片，不過眾人目光全都放在她一對傲人車頭燈上，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

綠肥兒不時在社群網站分享養眼照，可以說是造福大批粉絲，昨(11日)曬出前往宜蘭計程車博物館的照片，只見她身穿綠色背心，一對傲人車頭燈幾乎要從上衣掉出，更直接放在玻璃櫃上，還擠出一條深邃事業線，讓所有人看的鼻血直流，此外，她靠著玻璃櫃擺出撩人姿勢，火辣的S曲線一覽無遺，性感身材辣翻一票網友。

綠肥兒此系列火辣照，不到一天時間就吸引上萬人按讚，網友紛紛回應：「頭香，非常可以」、「個兒不大，但是頭很大」、「地球氣溫上升的元凶就是你」、「好正，這樣的圖多來點」、「在外面穿這樣不會尷尬嗎」、「都不知道重點該放哪」、「本來想說什麼，但是太美了」、「飛機撞擊測試的計程車也在裡面」、「這麼大，要不要考慮當我老婆」。

綠肥兒也寫下心得，表示宜蘭很不錯的景點，但來過這麼多次才發現計程車博物館此景點，強調

老闆的收藏很用心，也希望這類用心的博物館未來能更多，接著還不忘詢問網友：「這樣可以嗎？人夠大了嗎」，引發無限遐想。