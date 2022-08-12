謎片導演圤智雨日前舉辦成人片男優海選，好友李妍憬擔任海選評審，兩人平時常在網路上隔空吐槽對方，足以見得多年來的好交情，近來他則是PO出李妍憬在床上和狗玩的影片，只見下衣失蹤的她在翻身時露出內褲，養眼畫面讓網友看得血脈賁張。

圤智雨在臉書曬出李妍憬的影片，只見自己飼養的愛犬與她在床上玩得不亦樂乎，她更是時而抱著狗磨蹭，時而親密地跟狗接吻，甚至還將牠擁入懷裡，不過在床上翻身的時候，由於僅穿著長板襯衫呈現「下衣失蹤」的狀態，竟直接讓內褲直接走光，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

圤智雨曬出李妍憬的影片，只見她呈現「下衣失蹤」狀態，翻身時直接讓內褲走光。(戲引子 圤智雨臉書)

眼見自己飼養的愛犬跟李妍憬如此親暱，讓圤智雨略為吃味表示：「李妍瑾，這是我的狗耶!（爲什麼單穿內褲跟波比拍），故事是這樣的，李妍瑾二見鍾情我的狗，所以整天說，帶去跟她玩呀，你工作忙時幫你顧呀，顧到不說還以爲波比是她養的，一直親波比可惡，素顏的你滿正的呀」，對此，李妍憬則回覆：「你那麼忙，波比就給我啊！我照顧還沒收錢耶」。

不過有網友似乎看不下去留言狂酸：「人家只穿長T跟內褲的影片你PO屁啊，狗送她啊~你人可以消失，真不懂她怎麼會一直跟你這麼低俗的人混再一起，是被你下蠱了嗎」，圤智雨則是回覆：「你看不出我在幫她分享她粉專嗎？是她叫我幫她宣傳粉專的，你兇屁」。