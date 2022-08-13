玉里警分局派員在金針山路段實施交管。（玉里警分局提供）

在金針山灣道設置告示牌，提醒遊客駕車注意。（玉里警分局提供）

一年一度的花蓮金針花季展開，赤科山、六十石山共有66公頃黃澄澄花海迎賓，因假日車潮曾創下3500車次高流量，考量山路狹小蜿蜒，為維持交通順暢，兩大金針山今起不分平假日執行交管，全面禁止甲、乙類大客車通行，紅線區域禁止停車，玉里警方已規畫勤務，定點及機動巡邏，呼籲遊客配合。

赤科山金針花季今年留花總面積40公頃，六十石山則有26公頃，今年因高溫乾旱，一度擔心缺水，開不出花朵。幸好上週山區降雨，金針花陸續綻放。黃澄澄花朵隨風搖曳，遊客也逐漸湧現，估8月中旬後將進入賞花高峰期。

玉里警分局表示，往年金針花季，平日車流量約1000車次，假日倍增至約2000車次，暑假期間假日還曾創下一天3500車次的高流量，加上正值觀光局悠遊國旅振興方案實施期間，預估今年賞花人潮、車潮將大量湧現。

玉里警分局第四組組長陳暐傑說，每年花季都加派警力協助交通管制，今年與相關單位討論現勘後擬定交通疏導專案。玉里鎮赤科山部分，今天起開始連續管制，一直到9月18日，每天上午7時至5時，山區道路全面禁止甲、乙類大客車通行，汽、機車上下山採雙向通行。

富里鄉六十石山也從今天起至9月18日連續管制，之後在9月24、25日，10月1、2日及8至10日實施交管，與赤科山一樣，上午7時至下午5時全面禁止甲、乙類大客車，汽車採單向、機車採雙向通行。

因山區道路狹小、彎道多，赤科山及六十石山紅線區域禁止停車。赤科山禁停路段為，汪家古厝路口至萱園居、 小瑞士旁、 加蜜園旁；六十石山禁停路段為德森農庄入口、德森農莊廣場上方道路、黑暗部落攤旁、黑暗部落攤位後方大灣、小瑞士旁。

警方提醒，下山道路陡峭，駕車時請以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈。

花季期間，警方將在園區內定點及機動巡邏，並針對民眾停車秩序加強勸導及告發，偵查隊也不定時規畫便衣防竊勤務。為讓民眾安心賞花，山區設置警察服務站受理報案，並提供為民服務及諮詢。

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