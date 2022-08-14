民進黨台北市議員王世堅。（圖 / 擷取自中視YouTube）

前新竹市長林智堅台大論文9日被裁定嚴重抄襲後，12日正式宣布退出桃園市長選舉，並由綠委鄭運鵬接棒參選。對此，先前多次槓上黨中央、有「扶龍王」之稱的民進黨台北市議員王世堅表示，林智堅此時宣布退選、沒有再拖累整個黨，是非常好且正面的，「已做了一個很完美的Ending」。

王世堅12日於中視《庶民大頭家》指出，林智堅民調雖仍略贏張善政，但懂得「知所進退」，有這樣的勇氣是非常好且正面的，這也代表總統蔡英文總算回應社會的聲音，他認為前幾天蔡可能因忙於國安事務，因此對情勢誤判，但在選戰與社會輿情每天快速變化下，她也快速做了調整。

對於改派鄭運鵬上場、引發外界陣前換將的看法，王世堅說明，下個月才要登記參選、選戰根本還沒開打，因此不算陣前換將，而鄭是好是壞，就交給社會公論、在地選民去判斷，但就自己所知，他在立法院的表現很好，地方服務也做得很不錯。

至於先前鄭運鵬強力幫林智堅護航，同樣有不少質疑聲浪，王世堅直言鄭是看了片面資料，同時也表示林論文的好壞、是否抄襲，就尊重學術機構的判斷，尤其台大學倫會已作出裁定，但林仍可依照程序進行申覆，「我們也祝福他」。最後王世堅更表示，他認為此事已有了一個很完美的結束。