陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》穩坐「國民女神」寶座，天生麗質的陳妍希，總以俏麗又青春的狀態引發討論，近日她就在抖音分享卸妝影片，大方在鏡頭前卸下妝容、曝光素顏，而她39歲真實顏值也讓網友全看傻。

陳妍希近日就在抖音分享卸妝影片，直呼是：「我簡單、粗暴的懶人卸妝法，最有效率的卸妝程序」，只見陳妍希簡單綁馬尾、穿睡衣就入鏡，大方卸下眼妝、臉部的妝容，再以洗面乳搓揉全臉，最後敷面膜宣告完成，頂著素顏的陳妍希，肌膚依舊白皙、光亮，甚至自帶紅潤感，整體狀態好到不科學。

陳妍希大方卸下眼妝、臉部的妝容。（圖／取材自陳妍希抖音）

陳妍希公開懶人卸妝法。（圖／取材自陳妍希抖音）

保養有術的陳妍希，沒有讓歲月在臉上留痕跡，完全看不出來已39歲，網友也驚呼：「天啊！誰敢相信她已經39歲了」、「卸妝前後沒區別，羨慕到了」、「皮膚也太好了，超棒的，羨慕」、「真的是簡單粗暴，素顏也好美」。

其實，陳妍希曾因易水腫體質加上雙頰太飽滿，被酸是「小籠包」，儘管已瘦身，但臉就是瘦不下來，陳妍希還為此改變飲食習慣，她曾在陸綜《忘不了餐廳》透露，她不加鹽、味精和醬油，還笑稱已經習慣吃沒味的「吃鹽怕腫」，超清淡口味驚呆全場。