大陸女星范冰冰2018年因陰陽合約風波而遭陸娛封殺，但近年她積極地復出，飛到南韓客串電視劇《Insider》、自創保養品牌，還交了副總裁男友，事業、愛情兩得意。最近，她出席富婆好友Angel的聚會，打扮得相當樸素，更被網友發現洞洞上衣僅要價299人民幣（約新台幣1327元）。

富婆Angel在13日晚上，於社群平台更新動態，表示：「北京行，朋友聚，真開心。」附上的多張照片中，可以看到她跟一群藝人好友相見歡，包括45歲「陸劇男神」靳東，以及昔日一線女星、現年40歲的范冰冰。

畫面中，范冰冰將一頭黑髮全部梳到後面，露出小巧的鵝蛋臉，俐落的眉毛和紅唇使氣色加分，也襯托如同牆壁般的白皙肌膚，而她似乎和Angel講好了，兩人的服飾都走簡約風，范冰冰穿一件寬鬆的鵝黃色連身長裙，搭配粉紅色的洞洞上衣，連項鍊都沒有戴，整體看起來特別樸素；身為貴婦的Angel也穿鵝黃色的短袖T恤和刷破長褲，只有首飾和指甲顏色顯得特別突出。

范冰冰參加富婆好友Angel的聚會，只穿平價上衣。（圖／Angel社群平台）

范冰冰的粉色洞洞上衣換算台幣，只要1千出頭，相當平價。（圖／該品牌官網）

照片曝光後，有網友發揮柯南的偵探精神，找到范冰冰穿的粉色洞洞上衣，原來是某個平價品牌的新款，官網售價只要299人民幣（約新台幣1327元），以過去5年收入至少高達新台幣37.3億的范冰冰來說，確實相對節儉很多。

出席這場富婆聚會的藝人，除了范冰冰，還有大陸男星靳東，他靠著《琅琊榜》、《歡樂頌》、《我的前半生》等作品成為戲劇男神，不過隨著年紀的增長，靳東的身上也留下歲月的痕跡，體態發福不少，眼角冒出魚尾紋，鬢角處的白髮也很明顯。