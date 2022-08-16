大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）擁有混血血統，五官標緻、身材纖細，是公認的大美女；近日有網友吃宵夜時，發現另一桌是Angelababy和她的朋友，Angelababy穿著樸素，連吃相都很接地氣，完全沒有偶像包袱。

根據網友分享的影片中，Angelababy把烏黑亮麗的秀髮隨興塞到茶色的棒球帽裡，帽簷遮住了大半張臉；衣著部分，她穿著黑白拼貼的短袖，整體風格相當休閒。用餐期間， Angelababy不停地伸手夾菜，再往嘴裡送，也不忘跟同桌的朋友閒聊。

Angelababy素顏吃路邊攤被側錄。（圖／微博）

吃到一半，她拿起旁邊的礦泉水，直接口對瓶仰頭豪飲，此時終於露出完整的臉蛋，即便少了彩妝的修飾，皮膚依舊白皙、無瑕，五官也立體明亮，顏值仍在線，獲得粉絲的稱讚；不過，Angelababy的黑粉也無情地批評：「少見過怪，就一個普通人而已」、「看看她吃肉串時詭異的下巴和腮幫子」。

事實上，Angelababy的個性較大喇喇，之前錄製真人秀節目《奔跑吧》時，為了比賽不顧形象地猛吃，把嘴巴塞滿食物的模樣很接地氣，且可以一人吃下3碗餛飩湯，食量超越許多女性，未料節目播出後，被酸民質疑「假吃」，但Angelababy嘴角有吃過東西的痕跡，還不顧形象地打了飽嗝，種種跡象都不像假吃。