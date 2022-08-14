桃園市長鄭文燦去年曾被9位職棒樂天啦啦隊女孩扛起，當時鄭運鵬發文稱是當桃園市長的目的，如今轉換身分成民進黨桃園市長參選人，舊文被翻出遭質疑，他解釋稱自己頸椎動過人工椎間盤手術，不能被扛，強調黨內提名過程，只保持自己能夠勝選的實力，「沒有主動爭取過！」

鄭文燦去年3月參加桃園國際棒球場中華職棒桃園開幕首戰，在桃猿落後時現身「髮香區」為桃猿加油，桃猿一口氣追回3分，9位樂天女孩興奮扛起鄭文燦跳舞，被球迷笑稱是桃園市長福利，鄭運鵬當時也在臉書放上影片發文稱：「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」

「前天換我上陣後，全國開始把我的臉書當作論文在研究了！」面對舊文被翻出要他「莫忘初衷」，鄭運鵬晚間回應，今天有很多不同光譜的朋友把去年這一篇？樂天女孩扛起重任？的臉書翻出來，好朋友們重溫歡樂，不熟的朋友拿出來當他主動爭取提名的證據。

鄭運鵬解釋，文章是去年農曆年後疫情再度獲得控制時，陪同鄭文燦市長前往樂天主場鼓勵球迷進場觀賽的場景，體育台有直播，但因他在市長身後，捕捉到影片而爆紅。「當時哪來的黨內初選啊！」

鄭運鵬強調，這段新聞被國人發現樂天女孩們竟然都是神力女超人，鄭市長的體重成為全國焦點，鄭市長發憤圖強在總統面前創下72公斤的個人最佳成績， 蔡易餘委員完敗。他也不忘幽默說，鄭市長當時甚至直追我的體重，「不過，最近似乎又拉開距離！」

鄭運鵬開玩笑之外仍澄清，桃園市長的黨內提名過程，只保持自己能夠勝選的實力，沒有主動爭取過，更強調：「我的頸椎動過人工椎間盤手術，根本不能和樂天女孩們這樣慶祝勝利！」呼籲要進行鄭運鵬臉書補完計劃，請衝擊宅力，不要勉強歪樓。

鄭運鵬相信未來的一段時間將會是台灣御宅界的「第二次衝擊」，並補充說，「第一次衝擊」發生在2019年立委賴品妤髮插朗基努斯麥克風事件。