苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天15日新增新冠肺炎本土確診521例，其中男性261人、女性260人，年齡分布1歲以下至100歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例10萬2247人，人口占比確診率達19.1％。

衛生局指出，9月即將開學，籲請家長盡速完成家中適齡學童疫苗接種，有症狀即善用篩檢安心上學，接種疫苗可減少90％MIS-C發生風險，目前苗栗縣5到11歲第2劑僅45.7％，而12到17歲第3劑60.4％，在9月即將開學前夕，請家長把握時間，盡速帶小孩打尚未接種的疫苗劑次，相關接種訊息請至苗栗縣政府衛生局網頁查詢。

另外，今天15日起中央免費提供第3輪0至6歲每人5劑家用快篩試劑；同時開放第4輪家用快篩實名制購買(每人可購置2份，每份5劑，每劑100元)，領取或購買地點為全國販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所，詳見COVID-19實名制快篩試劑地圖網址，苗縣有95家販售實名制健保特約藥局及轄內無販售藥局6個衛生所，目前因為需求量較低，有部分藥局尚未進貨，請民眾購買前先查詢快篩實名制地圖藥局庫存量或先行電話詢問藥局，以避免撲空向隅，善用快篩做好自我健康監測，快篩陽性即視訊診療就醫，保護自己和家人。

徐耀昌縣長叮嚀鄉親本縣各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。疫情多變，防疫不鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。