阿通師辭錯職位？新竹市前市長林智堅原參選桃園市長，但遭踢爆論文抄襲而被台大撤銷碩士學位，如今連其指導教授陳明通都要負起連帶責任。國安局長陳明通今傳出請辭台大國發所兼任教職，卻被媒體人黃揚明打臉指出，根據台大回應，陳明通不再應聘兼課，是「被開除」(fired)，而非辭職；且陳應該請辭職位的是國安局長。

關於陳明通傳出請辭台大國發所教授一職，黃揚明今(16日)在臉書發文打臉表示：「【台大聲明】有關於本校國家發展研究所陳明通兼任教授，自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。不是請辭，是You're fired！（你被開除了）」

黃揚明另一狀態則酸陳明通辭錯職位：「辭錯了吧！該辭的是國安局長，你是說謊、顛倒是非、捲入學術醜聞的官員，有臉領取人民的血汗稅金嗎？（補充：台大校方聲明陳沒請辭，而是不應聘）」

國民黨副發言人楊植斗留言「全都該辭一辭」；網友表示，「那些人臉皮太厚是不會辭的，真想問問牠們的臉皮是去哪家醫美換的？怎能換那麼厚的？」、「817給的勇氣」、「這說謊功力那麼差，怎麼做情報工作，真的不適任國安局長」、「若知恥會下台，但塔綠班每個都黏在位子上緊緊的」、「能賴就賴，現在的官員是無恥度」、「台大我打不贏可躲得起，嘿嘿，國安局誰打得了」、「台大棒棒，沒有這種老師，誤人子弟了」。