亡國感麻痺了？美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，引發共軍圍繞台灣海域實彈演習，不少人認為年底九合一選舉民進黨將「躺著選」；沒想到台灣民意基金會最新民調出爐，總統蔡英文贊同度竟跌至45.7%，被PTT鄉民嘲笑：「芒果乾(亡國感)吃膩了」、「死忠仔(非常贊同者)剩18.8%」。

台灣民意基金會今(16日)公布8月份最新民調，贊同蔡英文治國方式的民眾有45.7％（非常贊同18.8％、還算贊同26.9％），不贊同的則有40.7％，贊同者與7月的53％相比，下滑7.3個百分點。對此，基金會董事長游盈隆認為非常離奇，更稱可能是史上第一次出現這種現象。

游盈隆表示，裴洛西8月初訪台後，中共解放軍隨即在台海周遭展開實彈軍演，按過往經驗，遇到強大外來威脅時，總統的聲望應該會扶搖直上，可這次蔡英文的支持度卻不升反降。對此他研判，會有這樣反常的狀況，可能是由於國人對蔡英文的國安領導表現不滿，以及受到新竹市前市長林智堅的論文抄襲風波影響。

PTT鄉民表示：「芒果乾吃膩了？」、「年底還是含淚投，沒差」、「地方選舉，政治情結影響有限」、「都已經在門口演習了，當然是看政府的應對啊」、「這輩子沒想過側翼會幫中共緩頰」、「真當民眾刀槍不入」、「四成死忠仔怎麼輸」、「自己以為817都愛她」、「胡扯啥中華台北…現在是中國台灣都吞了」、「大家已經看破手腳了啦」、「為什麼要升？中共軍演時該作為沒作為，還替一個論文背書，不懂在幹嘛」。

更有人酸，「支持者被騙去柬埔寨了吧」、「真的壓過來一堆人閉嘴，笑死」、「不就被看破抗中只是喊爽的」、「看網紅小英為了挺一直落榜的小智抹黑台大」、「很正常好不好，之後只會降更多」、「慘喔...對岸神助攻都救不了」、「來台推銷晶片法案的，又沒簽署什麼協議」、「出口貼中國台灣，蔡EE半聲都不敢吭」、「芒果乾賣不動了」、「死忠目前就18.8%啊，看會不會再變低」、「老鼠屎難免，結果也不清理老鼠屎」。