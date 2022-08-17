男性誇耀自己性能力時總愛把自己形容成「一夜七次郎」，但一夜多次真的對健康好嗎？性學博士許藍方平時會在影音平台和觀眾分享性方面知識，這次她為各位廣大男性解答，其實男性一個晚上的精液儲存量約為三次，如果縱慾過度有可能會出現頻尿、攝護腺肥大、射出血等現象，提醒大家注意。許藍方形容射精就像吃飯，只要身體獲得滿足，就沒也必要繼續吃後續的二、三餐。

許藍方經常在YT和大家分享性學知識。(圖/翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie 臉書)

在許多論壇都會看到男性詢問「男生一天內做愛次數？」、「一夜到底要幾次才正常？」等類似問題。這次許藍方在影片替觀眾解答，實際上沒有真的標準，不過就生理角度來看，正常成年男性睪丸的儲存量一晚約為三次，進行到第三次時，射出的量會是第一次的一半，若想進行第四、五或六次也不是不行，只是會「沒東西射」。但還是要提醒大家，如果身體出現以下幾個警訊，有極大可能是你縱慾過度了。

1. 頻尿或尿不出來

要注意的是，如果尿道口持續受到刺激，衣服或是手不太乾淨會使得泌尿道感染而引發頻尿，通常會伴隨尿尿刺痛、燒灼感。至於尿不出來，如果你年紀還沒到，就已出現站在尿斗前站很久尿不出來的現象，即為縱慾過度導致攝護腺肥大。由於每射精一次，前列腺就得工作一次，工作量太大使其肥大，必須靠休息才能恢復正常。

2. 攝護腺發炎

攝護腺工作太久而發炎，射精甚至見血。或因來不及製造要射出的精液，而出現「乾射」跡象，最後射出來的都是空氣，需要休息才能恢復。

射精到最後容易變成空包彈，甚至射出血。(圖/翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie YT)

但男性們也不用過度焦慮，「一夜到底要幾次郎」其實沒有標準答案。許藍方說，還是跟吃飯一樣，自己的身體自己最清楚，只要射精後身體沒有不適、心裡又舒暢就好。若是有伴侶者，也務必尊重對方意願，兩情相悅很重要。她也強調，自慰很好，但不要過度，就像飯吃10碗雖然很滿足，但同時對身體也不好。