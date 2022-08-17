【愛傳媒謎卡專欄】冰島擁有歐洲最大的冰原，世界第三大冰川，面積為8100 km²，佔據了整個冰島國土面積的百分之八。

來冰島，絕對不能錯過冰川健行：一步一步發出喀滋喀滋的脆冰聲響，而腳下的冰，可是歷經了萬年的旅程才成為現在的樣子。

在終年積雪的寒冷地區，下了很多很多的雪，那些夏天沒有融化的雪，變得越來越重，將空氣擠壓出去，成為了高密度的雪粒結晶（Firn），雪粒繼續年復一年的受壓，在100-150年之後，成為一層冰川。

因為每一層都是在不同年份形成，冰河中承載著豐富的地質與環境資訊。雖然肉眼看不出來，但冰川是一直一直在移動的。仔細想想，大自然中的一切都是流動的狀態；從溪水、海浪、四季，到山脈、板塊、河流、冰川。即使緩慢，卻不可否認地每分每秒都在變化，就連我們的嚮導都說，每天來同一個地方，但每天都是獨特的。

這冰川的魅力，讓兩個年輕人離開原有的舒適的家。搬到鳥不生蛋的冰原旁，開創自己的嚮導事業。因為地質脆弱鮮少有地可以蓋房子，連租屋都很難，兩人找到一台廢棄巴士，改裝一下，就在巴士上住了一年，終於找到一塊願意出租的地，他們今年開始蓋自己的小屋。

我們整整在冰川上走了三個小時，同時看到有些團隊是上來走一圈就速速下去了。相較之下，我很喜歡我們放慢腳步、觀察與感受各個細節的體驗。冰河表面沾了風吹來的沙，遠看像一幅滂薄的潑墨畫。稍微深一點，沒照到太陽的冰，會呈現出深邃透亮的湛藍色，是將寶石放在一旁都顯得遜色的晶瑩剔透。

神秘的大自然呀，我為此深深著迷。希望下次有機會再來，去看冬季限定的冰河藍洞。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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