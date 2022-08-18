李岳（左）和詹子晴直播互動。（17LIVE提供）

男星李岳在17LIVE人氣訪談節目《李岳Fun4夜》，訪問演藝圈「副業女王」丫頭詹子晴，分享創業心法，希望幫助有心創業的觀眾，令不少觀眾直呼要趕快筆記；聊到懷孕話題時，詹子晴說覺得自己心裡還沒準備好當媽媽，因為目前還太熱愛工作，自知是個做任何事都很認真的人，因為對懷孕要注意的事情真的完全不懂，要等她下定決心工作可以放一邊，全心進入成為媽媽這件事。

有媽媽觀眾上線喊好喜歡丫頭的娃娃音，丫頭說覺得當媽媽的都好偉大，所以必須等到工作到一段落，才能認真的去了解懷孕、生小孩，詹子晴會如此慎重是覺得小孩生了就塞不回去，不像做生意可以喊停，或是請其他代理人處理，但小孩就是自己的又塞不回去，她如果要生小孩會希望自己帶，給別人帶會不放心。詹子晴笑說希望以後公司事務可以都讓老公處理，自己可以專心去生小孩；同時她也預告今年有自己也滿期待的拍戲新計畫，角色自己很喜歡，請大家可以期待一下。

李岳以「演藝圈心湄姐之後我們這輩中最會做副業的女藝人」的稱號介紹詹子晴，並說有想創業或做生意的人一定要認真聽課，詹子晴很鼓勵大家平時就要做些投資或是創業，她熱心跟大家分享一個觀念「不管是不是演藝圈的人，即使你現在有個穩定的工作，你都應該有個Plan B，永遠都要想好我的Plan B在哪，如果今天突然被炒魷魚、被減薪、突然身體出狀況無法工作沒了經濟來源，這不是每個月存一點錢就可以解決的問題，多一個Plan B是讓你的生活更有機會財富自由或是有意外狀況也能比較安心。」

詹子晴說自己14歲開始打工，小時寫我的志向，她是寫老師或護士，想當老師是因為老師寒暑假都可以放假。她說創業最難的就是起步，後來就會越來越順，不要小看自己，做任何副業或投資一定要是自己有興趣的，詹子晴自己第一個副業，就是因為喜歡喝酒才和朋友合夥開了酒吧，李岳說很多人第一次創業都會失敗，佩服她的酒吧成功經營至今，詹子晴也很訝異自己第一次創業沒失敗，她建議：有時要想你創業的動機跟初衷是什麼。