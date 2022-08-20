出道14年女星林采緹，擁有艷麗臉蛋和F級犯規身材，因曾Cosplay動漫《航海王》角色「蛇姬」而走紅，不久前她到泰國普吉島旅行，不時還會PO當地風景圖、所穿比基尼照，結果這幾日返台後，全身皮膚黑了一圈，不過她感性說自己並不在意，因為她之後想活出喜歡的風格，而非活在他人的視線之中。

林采緹是從月初到普吉島，並在近日才返回台灣，結果太陽過大讓她曬黑，令她不禁自嘲：「我變黑妞了」。原來，她時隔3年才搭機出國，天天分享比基尼照，又常拍海邊網美圖，盡情感受當地生活，但正因如此，林采緹的皮膚曬出色差，原本的雪白肌膚變成了小麥膚色，她更透露「本人已經曬得又黑又紅」。

林采緹在普吉島常曬美圖，因此慢慢被曬黑。(圖/林采緹 IG)

林采緹坦承不必活在他人視線。(圖/林采緹 IG)

對此，有網友就搞笑問她：「妳經紀人聽到會不會想哭」，結果昨(19日)在IG貼出一張個人照說明曬黑一事，她坦承當天拍攝一直被問：「要調白嗎？」她則絲毫不以為意地說「不用～我就是曬黑了，這就是現在的我」，並強調喜歡的模樣，就是最美的，同時也說以前太去追求他人眼光，但其實根本沒有必要的。

林采緹表示，變黑就是真實的她。(圖/林采緹 IG)

林采緹講完一段很有省思的話後，立刻吸引網友狂讚：「不管做什麼都要好好愛自己」、「曬的很均勻很美阿」、「這樣的妳我也喜歡阿！采緹漂亮喔！」、「你的努力大家看得到」、「這樣的妳也很美很好看」、「全新風格好像也不錯」、「活出本真自我，加油」，一排留言都是鼓勵的話，期待看到一個更不一樣的林采緹。