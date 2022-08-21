桃園市長選戰民進黨改徵召立委鄭運鵬出馬後，外傳民進黨前立委鄭寶清有意脫黨參選。對此，資深媒體人黃揚明表示，鄭寶清參選桃園市長的機率，現在已經增加到95%，他也透露鄭還沒決定參選的原因。

黃揚明20日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，有傳言稱民進黨中央想找鄭寶清溝通，但鄭強調不會被摸頭，因為他不缺錢，也不會被官位吸引，自己只是個堅持民進黨創黨價值的人。黃揚明提到，

《美麗島電子報》董事長吳子嘉之前曾說，鄭寶清參選桃園市長的機率有90％，但他認為現在已經增加到95%。

另外，黃揚明透露，桃園傳出訊息，有一些地方社團或領袖比較支持鄭寶清，因為鄭若參選，就會變成唯一的在地參選人。其實，鄭寶清曾在2005年參選過桃園縣長，當時雖被對手朱立倫輾壓，但也拿了快4成選票。

黃揚明認為，鄭寶清若登記參選，鄭運鵬會更慘，因此，民進黨在9月2日登記前會無所不用其極，已聽說有綠營高層跟桃園地方社團聯絡，稱如果他們敢挺鄭，就要「查水表」，一定要讓他們好看，司法檢調會好好處理，也因此，鄭雖然有意願參選，但得顧及身邊朋友，所以還沒做出最終參選決定。