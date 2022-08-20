桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬及民眾黨賴香伶3人競逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（20日）在桃園市八德區進行「桃園市長選戰民調大對決」街頭民調，張善政獲得47票、鄭運鵬33票、賴香伶3票。

桃園孫先生13日在YouTube上傳「桃園市長選戰民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、鄭運鵬、賴香伶等3個選項，結果，張善政獲得47票，鄭運鵬獲得33票，賴香伶拿到3票。桃園孫先生分析認為，民進黨「換堅」前 ，在八德區的街訪民調，林智堅好幾場都小贏張善政，但換鄭運鵬上陣後，卻輸張善政；因此，從這些情況和民眾的反應來看，當時很多民進黨人第一優先人選是林智堅，如今鄭運鵬的確看來比林智堅弱。

選擇張善政的民眾認為，「個性溫和，走高科技這一塊，最重要的是誠信正直」、「忠厚老實」、「學歷是真的，當過行政院長」、「不選民進黨」、「當過行政院長，清新、不貪汙」。一位先生則想了好幾秒後還是選了張善政、他認為，「桃園這次真的是比較沒有真的把桃園未來的願景畫出來的人出來，現在還看不到」。

選擇賴香伶的民眾認為，「其實都不想投，兩黨都有問題」。而選擇鄭運鵬的民眾則表示，「我是民進黨的」、「他在地很久」、「為人」、「跟鄭文燦比較合，應該有學到一些事情」。