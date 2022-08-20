18歲公民權修憲複決，將與11月26日九合一選舉一起投票。媒體人吳子嘉認為，從民調來看，年輕人和中間選民幾乎都離開民進黨了，因此，民進黨會用選舉技巧或一些方式再把年輕人騙回來。

針對下修18歲公民權會影響年底的九合一選舉嗎？吳子嘉20日在《董事長開講》網路直播節目中認為，民進黨就是認為下修18歲公民權可以得到最大的支持力量，可是沒想到，民進黨最近搞了一堆壞事情以後，林智堅事件得罪了年輕人，從民調來看，年輕人和中間選民幾乎都離開民進黨了，所以他們要用選舉的技巧，使用大量的資源、甚至一些方式，再把年輕人騙回來，這是民進黨目前的選舉方法。

吳子嘉覺得，要提高年輕人的投票意願，就要把相對剝奪感的真相說出來，因為這個政府在剝奪年輕人的機會，有林智堅這樣的人，還有一大票去柬埔寨打工的人，這些充滿血淚的故事是要告訴台灣人，這個政黨創造2、3千多的台灣年輕人走投無路，到柬埔寨，卻被人家當「豬仔」，這個政府還能讓它存在嗎？還能讓它執政嗎？

還有網友問到，如果2022年地方選舉，民進黨掉了台北市長與桃園市長兩都，2024是不是由副總統賴清德代表民進黨出戰？吳子嘉認為，對呀，如果民進黨北、桃皆輸，賴清德可能就是民進黨2024總統大選的候選人。