港星謝賢的女兒、謝霆鋒妹妹謝婷婷2019年6月突然報喜生下一女，但未公開孩子的爸身分，近年謝婷婷淡出演藝圈，專心在加拿大養育女兒，謝婷婷近日則難得曬出自拍，慶祝自己農曆40歲生日，許久沒露面的謝婷婷，顏值和狀態都維持得極佳。

謝婷婷下個月7日將過40歲生日，她日前則先曬照慶祝農曆生日，許久沒露面的謝婷婷，抱著經紀人送的花束自拍，許久沒露面的她，頭戴白色鴨舌帽、頂精緻妝容，對著鏡頭露出笑容，顏值和狀態都維持得極佳，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡。

謝婷婷難得曬自拍。（圖／取材自東網）

謝婷婷2019年6月無預警宣布秘密產女，但沒有公開孩子的爸身分，她升格當媽後，就淡出演藝圈，專心在加拿大養育女兒，謝婷婷偶爾會在IG分享育兒日常，有女萬事足的她會帶著女兒踏青、出遊和戲水，謝婷婷相當保護女兒隱私，都會用貼圖擋住孩子的臉。

至於謝婷婷孩子的爸是誰，外界一度懷疑曾和她傳緋聞的「鷹眼」傑若米雷納（Jeremy Renner），但鷹眼否認，強調只是朋友，又有報導指是謝婷婷過去在溫哥華念書時交往的富豪公子男友，但當事人不願回應。而謝賢曾被問外孫女的生父是誰，他吞吞吐吐地表示：「啊...我不知道怎麼回應」，但對自己升格當外公，謝賢則難掩喜悅說：「開心啦」，其餘則不願多談。