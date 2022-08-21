光芒21日擊敗皇家，張育成擔任先發二壘手打第七棒，3打數繳出1安打、2打點的優異表現，幫助光芒5比2獲勝。這也是張育成暌違7日再度擊出安打，前一次是在14日對戰金鶯建功，後來對洋基3連戰他較少上場，只有2個打數無安打，此戰是他在金鶯系列賽後首度打滿全場。

光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）先前在對戰金鶯系列賽差點投出「完全比賽」，此戰5.2局失2分，送出8次三振，獲得本季第8勝。單以控球狀態來說，總教練凱許（Kevin Cash）認為拉斯穆森這場的表現比上次更好。

Station to station in the 2nd for the Rays pic.twitter.com/7Lf0PicZY6 — Tampa Bay Devil Rays (@RaysBaseball) August 20, 2022

皇家派出左投布比奇（Kris Bubic）先發，2局下半，張育成首度上場打擊就獲得立功機會，前面梅西亞（Francisco Mejia）、帕雷德斯（Isaac Paredes）接連安打攻上二三壘。張育成拿出對付左投的看家本領，只一球就拉打到左外野形成平飛安打，梅西亞回來攻下第1分！接著布比奇暴投，奉送帕雷德斯得分，張育成推進到二壘。沃斯（Taylor Walls）擊出二壘打，張育成回本壘攻下第3分。

8局下，張育成前面的帕雷德斯又擊出二壘打，把拉米瑞茲（Harold Ramírez）推進到三壘。張育成打到左外野被接殺，拉米瑞茲回來得分，成為高飛犧牲打，進帳單場第2個打點，本季第12打點。目前張育成打擊率0.211、總攻擊指數0.592。