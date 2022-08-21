余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今（21）傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」，化療次數近70次，伴隨身體上的疼痛不斷折磨，如今白髮人送黑髮人，讓許多人不勝唏噓，金曲歌王許富凱也貼出兩人合照悼念好友。

金曲歌王許富凱得知余苑綺的喪訊後，選擇在facebook上發文到悼念，「最後一次見到妳，是妳第一次剛住院的時候，當時有說有笑的，一樣樂觀開朗，跟我第一次見到妳的時候一樣，總是帶給大家滿滿的陽光」許富凱透露余苑綺當時性格有些調皮，很愛捉弄別人，「但那一陣子一起工作真的很快樂」，他誇讚余苑綺「妳是個很好很好的女孩，上進又努力，老天真的太不公平了，把這麼好的妳帶走，唉…..一路好走喔，綺綺。」照片中余苑綺看起來還很年輕，嘟嘴甜笑模樣青澀。

余苑綺抗癌經70次化療，本月18日突然惡化，大多時間陷入昏睡，據悉家屬簽下同意書，若病危就不再搶救，余天昨日帶余苑綺女兒樂樂來探望余苑琦，如今面對媒體宣布消息，眼眶不禁泛淚，令人感到鼻酸。