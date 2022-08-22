櫃檯買賣中心第10屆第15次董事、監察人聯席會議通過精拓科(4951)及虎門科技(6791)股票上櫃申請案。

精拓科公司主係從事工業電腦及筆記型電腦IC之研發、設計及銷售，董事長為陳神寶，推薦證券商係第一金證券及宏遠證券，申請時資本額3億132萬3000元；精拓科公司110年合併營業收入為5億5836萬2000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億1709萬9000元，每股盈餘為3.85元；111年上半年合併營業收入為3億1608萬6000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為9439萬6000元，每股盈餘為3.08元。

虎門科技公司主要提供所代理計算機輔助工程(CAE)模擬軟體及協同產品商務軟體之系統解決方案，以及技術應用顧問與教育訓練服務，董事長為林麗俐，推薦證券商係富邦證券及永豐金證券，申請時資本額1億8387萬元；虎門科技公司110年營業收入為4億7181萬4000元，稅後盈餘為7084萬7000元，每股盈餘為3.84元；111年上半年營業收入為2億3222萬2000元，稅後盈餘為2880萬6000元，每股盈餘為1.56元。

此外，為開放特定法人線上開戶等事宜，爰修正證券商營業處所買賣有價證券業務規則第45條等條文；為放寬期貨商受託買賣執行業務員轉介槓桿保證金契約商品範圍，訂定涉及外匯業務申請程序及人員資格條件，爰修正槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則之相關規定。