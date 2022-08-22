小Ｓ在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》最新一集與Ｓ媽聊懷孕，小Ｓ懷第一胎時瞞大家瞞了半天，沒想到在攝影棚裡自爆內幕，更沒預料到會一連生三胎，而且身材越生越曼妙，自豪是「生孩子機器」。

2005年小Ｓ還沒結婚時發現懷孕，讓Ｓ媽氣得要命，小Ｓ笑媽媽是怕她這棵搖錢樹會倒掉；Ｓ媽坦承當時確實擔心會影響廣告合約，更氣小Ｓ與Mike明明計畫有孩子就結婚，卻沒有事先告知她，覺得女兒騙了她。

母女僵持不下時，大Ｓ一句，「媽，妳就要有第一個孫子或孫女了！我們要多一個成員了！快，我們全家抱在一起！」瞬間扭轉僵局，全家相擁大哭。Ｓ媽幸福笑說，「現在我有6個孫孫...」，小Ｓ連忙要媽媽別再讚美孫孫了，不然半小時都說不完。

小Ｓ說，當時雖有懷孕前3個月不能對外透露的禁忌，但她一定要告訴《康熙來了》搭擋蔡康永，於是2人神神秘秘的在攝影棚裡摀著麥克風聊天，以為旁人都聽不到，殊不知麥克風收音效果超好，全都傳出去，連記者們都一字不漏地聽到，立刻衝去發稿，讓小Ｓ懊惱又崩潰。

大Ｓ懷孕時，對於該不該吃甜甜圈感到糾結，小Ｓ覺得姊姊努力這麼久才懷上孩子，就勸她放心吃，結果大Ｓ產後發現體重超標一點點，追問才知小Ｓ懷孕時因為胃容易漲，根本吃不了太多食物，更沒碰甜甜圈麻辣鍋，卻眼睜睜看著她大吃特吃而不勸阻，氣得罵小Ｓ是「害人精」。

小Ｓ也提到懷三胎時，老公Mike都陪著她產檢、運動，第一胎時，他們報名乒乓球課，打著打著，小S有便意，到廁所才發現是蹲式，大腹便便的她只能硬蹲下去，蹲到腿發抖時，忽然有人意外打開門，讓她的光屁股曝光，小Ｓ覺得超丟臉，很想回頭看到底是誰，但廁所太窄、身體又大，沒辦法「迴轉」，只好趕緊回到教室告訴老公，「我的屁股被人看到了！」糗到再也不回教室打球。