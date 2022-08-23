【愛傳媒藺奕專欄】我生日，一早的晨曦灑下金色的糖，為辛勤的大地萬物而喝采。

上月歷經確診、月初證實肺纖維化、接著連續咳血演變成為國人十大死因高居第三的細菌性肺炎之後，意識到死神已經來遞過名片我們加了LINE還傳了貼圖，但我遺言還沒寫好耶。

從小學作文開始，一直到研究所就沒有一堂課教人怎麼寫遺言，如何在像臉書這樣的社群軟體把遺言寫好寫滿，對被人謬讚「才子」的我也是一件費神的事。

願望倒是許過不少。比方：「咳咳，今天我生日，也是滿身腹肌一周年紀念，一年前，你們回到我的身上，7+7居隔14天。希望在未來，像財富和智慧一樣，永遠伴隨著我。」

現在想想智障吧～甚至還想高強度訓練，譬如報名拳擊，當時好像離《捍衛戰士：獨行俠》開機還有幾個星期。

很快就放棄了，其實腹肌像釋迦或榴槤那樣一粒粒噁心極了，我早在一百年前就應該揚棄這種封建的願望。也有過比較簡單的，譬如要更狠狠地玩，因為我發現「玩」這個字也有王字旁。

總之所有願望都是心靈雞湯、心靈四神湯、或是心靈豬肝湯，自我安慰腦補用的。我看過一些生前的遺言、也參加過不少告別式，許多都是生平的流水帳，我想你連我臉書都不按讚了，誰要聽你囉嗦這些。

不過我還是認真的把遺言的標題想好了：「自此，我將心愛的她託付給你們了。」

有一天，當你在我臉書看到這個標題，你突然跑來按個讚而不是「嗚」「哇」，我還沒走遠小心我半夜弄你。

我想人分成兩類，有些人只為了物質和身體而活，相信身體一旦死亡就一無所有。有些人視身體為靈性的載具而活，知道死亡並不是終止，而是開啟又一次新的輪迴。

這種區别，使每個人對待過去、當下、未来的看法不同；計劃和準備不同，心中的目標也不同。 我屬於後者，所以遺言不應該是此生的緬懷，而是來世的序章，此生最珍貴的部分簡短著墨，接著輕裝上路。

所以著墨的重點，我一生中最珍貴的旅程到底是什麼。對我而言，我愛過一個人、也被她深深地愛過。 我希望和這個女人不只有情書的開頭，情詩的内容、最好還有童話的結尾。但這不是我說了算。

這個女人都快五十了，每天還要聽我說故事，有一天我的故事說完了，如果你們在路上遇見她，能說說你們和我的故事給她聽，我現實世界的朋友沒有一萬也有五千，夠她聽一輩子的了。

特別慶幸的是，上天安排我這一生認識不同領域無數卓越者，我把這些人的往來儘可能寫下來，而我並非真正是他們當中的一員，只是在卓越國度裡扮演一名間諜或車手。

所以我的整份臉書，都是預留給妻子的遺言、或是小抄。

生日是年復一年，死亡只有一次，每個人都有這麼一天，我今年的願望，就是當那一天來臨，我的朋友們可以問心無愧，說這老傢伙，生前還算是一條漢子。

願望：家人朋友身體健康，你只要按讚就保證碰上心軟的財神爺，其餘錦上添花。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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