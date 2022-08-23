藝人余天之女余苑綺近年飽受癌症的折磨，努力抗癌8年後，仍不敵病魔於21日病逝，消息曝光後引發外界震驚與不捨。對此，有醫師透露，余苑綺發現罹癌時，病況已經很嚴重，幾乎密密麻麻到處都是腫瘤，但她依舊不放棄，為了家人堅強配合每一次的治療，感嘆「她是個偉大的母親」。

余苑綺罹患直腸癌，前後做過70次化療，但還是3度復發，過去她曾透露自己患病前不菸不酒、愛吃蔬菜水果、愛運動，作息也相當正常，但仍舊罹患癌症，之後更擴散到肝臟、淋巴、肺部等器官。

北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷表示，如果只是兩、三顆腫瘤，醫生處理上還算游刃有餘，但余苑綺發現時，已經密密麻麻到處都是，因此再怎麼努力都還是有腫瘤在，在處理上增加了難度，但她還是積極配合每一次治療。

黃聖捷透露，過去余苑綺將焦點放在自己的演藝事業，努力工作再加上遇到現任老公，接連懷上兩胎，太過繁忙難免忽略了身體狀況，發現罹癌後，儘管抗癌過程艱辛，但她仍堅強面對，「她是個偉大的母親」、「她想多陪陪她的小孩」。

黃聖捷醫師表示，大腸直腸癌病患有3至5成會在五年內復發，但其實有「定期追蹤」存活率可以到7成，若沒有定期檢查，病情再次復發時可能就已經到第四期，該階段只能透過藥物來控制來控制癌症擴散，「等於不斷在追趕病情」，而要是擴散到其他器官，就像是跟時間賽跑，可能很難追上，「只能盡力拉長病患存活時間。」